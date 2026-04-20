Lo show dei record Il Piccolo Principe torna con Paolo Ruffini

Lo spettacolo “Il Piccolo Principe” torna in scena con la regia di Paolo Ruffini, portando in teatro una produzione che ha già riscosso grande successo. L’evento si svolge a Milano e si inserisce nel calendario degli spettacoli della stagione. La rappresentazione, rivolta a un pubblico di tutte le età, si propone di riproporre i temi e le immagini del celebre racconto attraverso una nuova interpretazione.

Milano, 20 apr. (askanews) – Dopo aver incantato il pubblico di tutte le età in questi ultimi quattro anni, toccando le principali città italiane e portando il fascino di un’opera senza tempo, lo show dei record “Il Piccolo Principe”, lo spettacolo teatrale prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, si conclude in autunno con una grandissima sorpresa: a interpretare “L’Aviatore” sarà Paolo Ruffini. Attore, conduttore televisivo, regista, autore e – con il gruppo VERA da lui fondato – manager e produttore cinematografico e teatrale. La sua interpretazione contribuirà a dare una nuova veste a uno spettacolo ormai pluriennale, giunto ormai alla sua quinta edizione e che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 180.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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