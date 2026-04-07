Il Piccolo Principe incanta Ravenna | lo show dei record arriva al teatro Alighieri

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Teatro Alighieri ospiterà lo spettacolo “Il Piccolo Principe” prodotto da Razmataz Live. Lo show, che ha già ottenuto successo tra pubblico e critica, sarà un evento che unisce immaginazione ed emozione, portando in scena una rappresentazione ispirata al celebre racconto. L’appuntamento si inserisce in una serie di eventi teatrali che si terranno nel teatro locale nelle prossime settimane.

Uno spettacolo unico nel suo genere, capace di intrecciare linguaggi diversi e complementari: dalla prosa al musical, passando per il nouveau cirque e le installazioni sceniche. La narrazione si sviluppa in una dimensione sospesa tra sogno e realtà, dove ogni elemento – dalla musica alla scenografia – contribuisce a costruire un’esperienza immersiva e suggestiva. A guidare questo ambizioso progetto è il regista Stefano Genovese, affiancato da un team creativo di altissimo livello: Carmelo Giammello per le scene, Paolo Silvestri per la direzione e gli arrangiamenti musicali e Guido Fiorato per i costumi. La scelta registica punta a non affidare solo alle parole il racconto, ma a tradurre l’opera in un’esperienza visiva ed emotiva, in grado di evocare tutta la poesia del celebre racconto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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