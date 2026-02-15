Lo sfogo di Holden ex di Amici 24 nel giorno del compleanno | È triste non essere libero di fare ciò che mi piace
Holden, ex concorrente di Amici 24, ha condiviso un messaggio su Instagram nel suo compleanno per esprimere la sua frustrazione. La causa di questa sensazione di oppressione è la mancanza di libertà di creare musica, una situazione che lo ha colpito profondamente e che non dipende dalla sua volontà. Nel suo post, ha anche aggiunto che il suo desiderio di condividere le sue canzoni resta vivo, ma le circostanze attuali glielo impediscono.
Con un lungo messaggio su Instagram, pubblicato nel giorno del suo compleanno, l'ex allievo di Amici 24 Holden si è sfogato su Instagram spiegando la situazione che sta vivendo: "Non esce musica da un po', non è dipeso da me nè dalle mie volontà. Trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più".🔗 Leggi su Fanpage.it
