Lo sfogo di Holden ex di Amici 24 nel giorno del compleanno | È triste non essere libero di fare ciò che mi piace

Holden, ex concorrente di Amici 24, ha condiviso un messaggio su Instagram nel suo compleanno per esprimere la sua frustrazione. La causa di questa sensazione di oppressione è la mancanza di libertà di creare musica, una situazione che lo ha colpito profondamente e che non dipende dalla sua volontà. Nel suo post, ha anche aggiunto che il suo desiderio di condividere le sue canzoni resta vivo, ma le circostanze attuali glielo impediscono.