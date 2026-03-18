L' attore si trova ad Aosta per le riprese della settima stagione della serie I colleghi hanno raccontato la dinamica dell' incidente

Un attore è attualmente ad Aosta per le riprese della settima stagione di una serie televisiva. Durante le riprese, i colleghi hanno descritto la dinamica di un incidente che ha coinvolto l’attore. Un improvviso stop durante le riprese ha interrotto la scena, causando una momentanea interruzione delle attività sul set. La situazione è stata prontamente gestita dal team di produzione.

U n brusco stop ha interrotto il ritorno sul set di uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, è stato vittima di un brutto infortunio ad Aosta. L’attore romano, volto del vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini, è rimasto coinvolto in una caduta violenta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel che lo ospita durante la produzione. Trasportato d’urgenza all’ospedale Parini, gli è stata diagnosticata la frattura della testa del femore, rendendo necessario un immediato intervento chirurgico che ha rimescolato completamente i piani della serie targata Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore si trova ad Aosta per le riprese della settima stagione della serie. I colleghi hanno raccontato la dinamica dell'incidente Articoli correlati Incidente sul lavoro ad Avellino: la dinamica dell’incidenteUn operaio di 57 anni è rimasto vittima di una caduta da circa due metri d'altezza, verosimilmente durante lavori di manutenzione, nella giornata di... Marco Giallini cade ad Aosta: frattura del femore, sospese le riprese di “Rocco Schiavone”Brutto incidente ad Aosta per Marco Giallini , caduto mentre si trovava nei pressi del suo hotel durante una pausa dalle riprese della serie tv... Aggiornamenti e notizie su L'attore si trova ad Aosta per le... Temi più discussi: Marco Giallini, incidente ad Aosta: l'attore cade e si rompe una gamba. Interrotte le riprese di Rocco Schiavone; Marco Giallini si è fatto male ad Aosta. Ora le riprese di Rocco Schiavone dovranno aspettare; Marco Giallini si infortuna ad Aosta durante le riprese di Rocco Schiavone 7; Giallini si frattura una gamba: stop al set di ‘Rocco Schiavone’. Marco Giallini, incidente ad Aosta: l'attore si frattura una gamba. Riprese di Rocco Schiavone interrotteBrutto infortunio per Marco Giallini. L'attore si trova in sala operatoria a seguito di una caduta avvenuta questa mattina ad Aosta, dove si trova per girare la settima stagione della serie ... ilgazzettino.it Marco Giallini, incidente ad Aosta: l'attore cade e si rompe una gamba. Interrotte le riprese di Rocco SchiavoneBrutto infortunio per Marco Giallini. L'attore si trova in sala operatoria a seguito di una caduta avvenuta questa mattina ad Aosta, dove si trova ... msn.com "Non ci voleva proprio". Così l'attore romano dopo la caduta che gli ha provocato la frattura di una gamba. Giallini si trova ad Aosta per le riprese della serie "Rocco Schiavone". - facebook.com facebook «Rocco Schiavone è ferito»: Giallini cade e si frattura un femore ad Aosta. Stop alle riprese della settima stagione x.com