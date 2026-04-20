Un calciatore di rilievo del Liverpool ha annunciato di essere vicino a un accordo per il rinnovo del contratto con il club. La sua dichiarazione indica che le trattative sono in fase avanzata. La società si prepara a ufficializzare il prolungamento del contratto, rafforzando così la propria difesa per le prossime stagioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo ai termini dell’accordo o alla durata del nuovo contratto.

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© Calcionews24.com - Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds

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