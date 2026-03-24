Rinnovo Vlahovic, i discorsi per il prolungamento proseguono a rilento tra le valutazioni sulla durata e i rigidi paletti per l’ingaggio. La Juventus lavora intensamente per programmare il futuro del proprio reparto offensivo. Secondo le indiscrezioni rivelate da Tuttosport, i discorsi per il prolungamento di Dusan Vlahovic proseguono costantemente, ma una fumata bianca a breve risulta improbabile. Il centravanti rappresenta un punto di riferimento fondamentale e la dirigenza desidera blindare il suo cartellino. Tuttavia, ci sono ancora moltissimi ostacoli da superare prima di poter giungere a un accordo che soddisfi pienamente tutte le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, siamo ancora lontani dalla fumata bianca: novità su durata e ingaggio, la Juve mette i paletti. Le ultime

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#Juve, i dubbi di #Vlahovic sulle cifre del rinnovo. E il #Milan è alla finestra [ @TramacEma] x.com