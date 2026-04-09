Konaté Liverpool ci siamo quasi per il rinnovo | la mossa dei Reds! E il Real Madrid…

Ibrahima Konaté sta per rinnovare il suo contratto con il Liverpool, secondo fonti vicine al club. I Reds hanno fatto una mossa per consolidare il rapporto con il difensore francese, e si sta discutendo ancora la durata e le condizioni dell’accordo. Nel frattempo, il Real Madrid non ha ancora fatto passi ufficiali, ma resta interessato al giocatore. La trattativa tra le parti è in fase avanzata.

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