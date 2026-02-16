LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo compatto si prepara allo sprint
Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo ha accelerato in vista dello sprint finale. La corsa si avvicina al traguardo e i ciclisti si preparano a lanciare gli ultimi sforzi. A 10 chilometri dalla fine, i corridori sono ancora compatti e pronti a dare il massimo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Aumenta l’andatura del gruppo in vista del finale. 12:27 Mancano dieci chilometri alla conclusione. 12:24 Le squadre dei velocisti iniziano a muoversi per prendere posizione in vista del finale. 12:21 Lo scatenato Remco Evenepoel ha già conquistato cinque successi in questo inizio annata. 12:18 Nella quarta tappa dell’AlUla Tour di quest’anno Matteo Malucelli ha battuto Jonathan Milan. 12:15 Il gruppo compatto sta affrontando il circuito finale. 12:12 Sono tredici i corridori al via che hanno già ottenuto una vittoria in stagione. 12:09 Siamo a venti chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto
Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppo
Silvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan a caccia della prima maglia di leader; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streaming.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i corridori affrontano il circuito finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:21 Lo scatenato Remco Evenepoel ha già conquistato cinque successi in questo inizio annata. 12:18 Nella ... oasport.it
Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streamingSiamo solo all'inizio della stagione 2026 ma le corse a tappe stanno cominciando a riempire queste prime settimane del calendario del ciclismo mondiale. oasport.it
Matthew Riccitello commenta il successo nella tappa regina del Tour de la Provence #TDLP2026 - facebook.com facebook
Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com