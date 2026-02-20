LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa entra nelle fasi finali

Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ha tentato un allungo durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026. La corsa sta entrando nelle fasi decisive e i ciclisti si sfidano su strade impegnative. Zukowsky ha accelerato sulla salita, cercando di guadagnare tempo sui rivali. I minuti successivi saranno cruciali per decidere il risultato di questa tappa. Gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi, mentre la gara continua a sorprendere per intensità e ritmo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team prova l'allungo. Moscon lo segue. 14:01 Lo svizzero Dillier si rialza. 14:00 Il vantaggio dei battistrada, all'ultimo rilevamento, è di 26". 13:57 Il gruppo vede i fuggitivi, ma deve aumentare ancora l'andatura per riassorbire i tre attaccanti. 13:54 Siamo agli ultimi dieci chilometri. 13:52 Forcing della UAE Team Emirates-XRG che non insiste però nella sua azione. 13:49 Il vantaggio del trio di testa diminuisce ancora. Il divario con il gruppo è di 25". 13:47 La temperatura è di 25° centigradi.