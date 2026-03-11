LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la quarta frazione

Oggi si svolge la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, con la corsa in corso e la cronometro di ieri che ha visto Juan Ayuso, portacolori della squadra Lidl-Trek, prendere il comando. I distacchi tra i principali favoriti sono contenuti e la gara prosegue con emozioni in tempo reale. La diretta è disponibile per aggiornamenti continui sull’andamento della corsa.

12.34 Dopo la cronosquadre di ieri troviamo al comando lo spagnolo Juan Ayuso (Lidl-Trek), ma i distacchi tra gli uomini di classifica sono limitati. 12.32 La corsa partirà da Bourges con l'arrivo posto in quel di Uchon dopo 195 chilometri. I corridori si misureranno con il primo arrivo in salita di quest'edizione. 12.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026.