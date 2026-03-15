LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo recupera sui tre battistrada

Oggi si svolge la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 con il gruppo che sta recuperando sui tre battistrada. A 100 chilometri dalla fine, il gruppo si trova a circa 2 secondi di ritardo rispetto ai battistrada. Alle 13.29, la corsa è ancora in corso e i ciclisti continuano a muoversi lungo il percorso. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 100 chilometri alla conclusione. 13.26 Scollina il gruppo con 2? di ritardo. 13.24 Continua il forcing del gruppo. 13.21 Scende a 2’30” il vantaggio della fuga. 13.18 In testa al gruppo il UAE Team Emirates XRG. 13.15 25 chilometri percorsi. 13.12 Il gruppo si riavvicina leggermente nella prima parte di salita. 13.09 Il vantaggio della fuga resta il medesimo. 13.06 Inizia l’ascesa di 10.9 chilometri al 3,4% di pendenza media. 13.04 Tra poco si inizierà a salire verso Montefiore d’Aso. 13.01 Del Toro ieri ha ipotecato la vittoria con una fantastica scalata a Camerino. Pellizzari non è riuscito a sopravanzare il messicano conservando però la seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera sui tre battistrada Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diminuisce il vantaggio dei battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 Diminuisce ancora il margine dei fuggitivi. Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio di 3? per i dodici battistrada Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Le emozioni della tappa della Tirreno Adriatico sulle rampe dell'ascesa finale verso Camerino facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com