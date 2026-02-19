LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 30 km al termine il gruppo si avvicina ai battistrada

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, un incidente ha causato una caduta di alcuni corridori, tra cui Fabio Jakobsen. La collisione si è verificata a circa 30 chilometri dal traguardo, rallentando il gruppo principale che si avvicina ai battistrada. I velocisti cercano di recuperare terreno, mentre le squadre organizzano le strategie per la volata finale. La corsa prosegue sotto gli occhi attenti degli spettatori, con i ciclisti che affrontano gli ultimi chilometri con determinazione e fatica. La gara continua a offrire emozioni intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Caduta in gruppo, a terra, anche, Fabio Jakobsen. 13.34 Diverse squadre, ora, a tenere alta l’andatura in gruppo, con il vantaggio dei quattro battistrada che si è assottigliato a 1’40”. 13.31 Knox ripreso dal gruppo, probabilmente l’atleta britannico si è fermato per aiutare nella volata Fabio Jakobsen. 13.28 Si rialza Knox, rimangono in quattro davanti. 13.25 A sostegno di INEOS e Lidl Trek arriva in testa al gruppo la Uno X-Mobility di Erlend Blikra, sprinter norvegese con una vittoria in stagione. 13.23 Aumentano le possibilità per la fuga, 2’20” il vantaggo, il gruppo non sta recuperando nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

