LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, il motivo principale è stato il tentativo dei corridori di catturare i fuggitivi. La UAE Team Emirates-XRG ha spinto forte, ma senza riuscire a scavare un divario stabile. I ciclisti hanno accelerato più volte, cercando di mettere sotto pressione i battistrada, mentre il gruppo si è mantenuto compatto. La corsa si è accesa con continui scatti, e gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento dei favoriti. La sfida prosegue, e ogni secondo può cambiare le sorti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Forcing della UAE Team Emirates-XRG che non insiste però nella sua azione. 13:49 Il vantaggio del trio di testa diminuisce ancora. Il divario con il gruppo è di 25". 13:47 La temperatura è di 25° centigradi. 13:44 Le diverse squadre avanzano per prendere posizione in vista del finale. 13:41 Venti chilometri alla conclusione della corsa. 13:40 La Red Bull – BORA – hansgrohe ha già conquistato nove successi in stagione. 13:37 Lidl-Trek continuano a tirare in testa al gruppo. Sarà duello Milan-Malucelli? 13:34 La velocità media aggiornata è di 46,3 kmh.