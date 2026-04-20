Litorale Romano le associazioni al Ministero dell’Ambiente | Evitare la paralisi della Riserva

Le associazioni ambientaliste del Litorale Romano hanno inoltrato una richiesta ufficiale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La loro richiesta mira a evitare la paralisi delle attività e delle iniziative all’interno della Riserva Naturale. Tra le organizzazioni coinvolte ci sono LIPU, WWF Litorale Laziale, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale Romano e FAI Lazio. La comunicazione è stata inviata il 20 aprile 2026.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Le Associazioni LIPU, WWF Litorale Laziale, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale Romano e FAI Lazio, hanno inviato una formale richiesta d’intervento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Le associazioni chiedono un’azione diretta e urgente per scongiurare il rischio di paralisi amministrativa e garantire una gestione trasparente della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Sono tre i punti critici sollevati dalle sigle ambientaliste, che da anni vigilano su uno degli ecosistemi più fragili e preziosi d’Italia: Il rischio paralisi: I membri della Commissione di Riserva sono in scadenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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