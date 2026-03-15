America's Cup Bagnoli il ministero dell'Ambiente al commissario | Evitare le conseguenze negative delle polveri
Il ministero dell'Ambiente ha inviato una comunicazione al Commissario straordinario, al Comune di Bagnoli, all'Arpac e all'Asl, chiedendo di adottare misure per prevenire le conseguenze negative delle polveri durante le attività legate all'America's Cup. La nota invita tutte le autorità a collaborare per minimizzare i rischi ambientali e per la salute pubblica, senza specificare ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere.
Il ministero dell'Ambiente scrive a Commissario, Comune, Arpac e Asl: "Evitare le conseguenze negative delle polveri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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