Lite nel parcheggio per una ragazza | ucciso a 25 anni

Nel parcheggio di una zona residenziale, si è consumato un episodio violento che ha portato alla morte di un ragazzo di 25 anni. La Squadra mobile di Pavia ha avviato un’indagine immediata per identificare e fermare l’autore dell’aggressione con arma da taglio. La vittima, originaria della Sicilia e residente nel Pavese, è deceduta a causa delle ferite riportate durante un alterco che sembrerebbe essere scoppiato per questioni legate a una ragazza.

La Squadra mobile di Pavia per ore ha dato la caccia a chi ha accoltellato a morte Gabriele Vaccaro, ragazzo di 25 anni originario della Sicilia e residente nel Pavese. E nel pomeriggio tre giovani sono stati portati in Questura: sarebbero coinvolti nell'omicidio. Il delitto è avvenuto nella notte tra sabato e ieri in un'area di parcheggio nel centro di Pavia. La vittima tornava da un locale insieme a due amici, con le pizze in mano per concludere la serata. All'origine di tutto ci sarebbe, secondo una prima ricostruzione, una lite tra il gruppo di giovani italiani e un gruppo di coetanei stranieri scoppiata per una ragazza. Vaccaro è stato colpito al collo con un'arma appuntita e molto affilata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lite nel parcheggio per una ragazza: ucciso a 25 anni Le pusieron una trampa a su propia hija y ese fue su peor error Notizie correlate Leggi anche: Pugnalato nel parcheggio . Muore a 25 anni per una lite. Tre giovani sotto torchio Mohammed ucciso a 21 anni nel parcheggio dell’Oviesse: l’ipotesi della lite per motivi sentimentaliHanno tra i 19 e i 23 anni i fermati per l'omicidio del 21enne Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata; Pavia, tre giovani portati in questura per l’omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro. Uno di loro è sospettato del fendente letale; TG5: Lite nel parcheggio, ucciso a coltellate Video; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate in un parcheggio durante una rissa: la lite per una ragazza. Tre persone portate in Questura. Pugnalato nel parcheggio . Muore a 25 anni per una lite. Tre giovani sotto torchioLa rissa scoppiata per una ragazza. Attacco fatale al collo forse con cacciavite. Tra i ragazzi portati in questura nella serata di ieri anche un minorenne. quotidiano.net Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataUn ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Prima una violenta lite, poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne poi arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Borgo Solestà, intorno alle 19. I Carabinieri di Ascoli Piceno hanno arrestato nel - facebook.com facebook Prima una violenta lite poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne, arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno. La vittima, Niko Tacconi, aveva 34 anni #ANSA x.com