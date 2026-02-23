Mohammed ucciso a 21 anni nel parcheggio dell'Oviesse | l'ipotesi della lite per motivi sentimentali
Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye, un ragazzo di 21 anni, ha perso la vita in un parcheggio dell'Oviesse a causa di una lite. Le autorità hanno fermato giovani tra i 19 e i 23 anni, sospettati di essere coinvolti nell’episodio. Gli investigatori suppongono che la discussione sia scoppiata per questioni legate a sentimenti personali. La scena si è svolta in un momento di tensione che ha portato alla tragedia. La dinamica dei fatti resta ancora da chiarire.
Hanno tra i 19 e i 23 anni i fermati per l'omicidio del 21enne Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye. L'ipotesi è che la lite sia nata per motivi sentimentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba morta a Bordighera, i dubbi sull’orario della morte: l’ipotesi del decesso a casa dell’amico della madreUna bambina di due anni di Bordighera è morta, e gli investigatori sospettano che sia deceduta a casa di un amico della madre, sollevando dubbi sull’orario esatto della morte.
Famiglia nel bosco, perché l’ipotesi dell’affidamento dei bimbi al padre è possibile: lo spiega l’espertoUn caso di affidamento familiare si è aperto a causa di tensioni tra i genitori e i figli, che hanno portato a una decisione giudiziaria.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Nasrallah Mohammed Jamal Abu Siam, un diciannovenne palestinese-americano di Filadelfia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella Cisgiordania occupata dopo aver protetto le pecore di un contadino locale dai coloni israeliani che tentavano di rubare - facebook.com facebook
Sono due i bambini palestinesi uccisi dalla detonazione, ieri, di un ordigno israeliano inesploso a nord della città di Gerico. Uno di loro, Mohammed Abu Dalah, aveva 13 anni. Altri tre bambini sono rimasti gravemente feriti. x.com