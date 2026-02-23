Mohammed ucciso a 21 anni nel parcheggio dell'Oviesse | l'ipotesi della lite per motivi sentimentali

Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye, un ragazzo di 21 anni, ha perso la vita in un parcheggio dell'Oviesse a causa di una lite. Le autorità hanno fermato giovani tra i 19 e i 23 anni, sospettati di essere coinvolti nell’episodio. Gli investigatori suppongono che la discussione sia scoppiata per questioni legate a sentimenti personali. La scena si è svolta in un momento di tensione che ha portato alla tragedia. La dinamica dei fatti resta ancora da chiarire.