Lite tra ragazzi fuori dalla scuola 16enne pugnalato al collo | ricoverato in ospedale a Salerno

Una lite tra ragazzi fuori da una scuola a Salerno si è conclusa con un ragazzo di 16 anni ferito al collo da un coltello. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti all’istituto scolastico. I compagni hanno chiamato subito i soccorsi, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta cercando di chiarire cosa sia successo e chi abbia armato il coltello. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni del gesto.

