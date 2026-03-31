Lunedì 30 marzo, in via Farnesiana, i carabinieri sono intervenuti per sedare una lite che era degenerata rapidamente. Durante l’intervento, un uomo, arrabbiato, si è allontanato con la figlia neonata. Successivamente, l’uomo ha aggredito i militari che avevano raggiunto il luogo. L’individuo è stato denunciato.

Nel passeggino i militari hanno trovato anche un bastone di legno. Nei guai un giovane marocchino Lunedì 30 marzo in via Farnesiana intervento dei carabinieri per riportare la calma in una situazione rapidamente degenerata. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando alla centrale è arrivata la segnalazione di una lite in ambito domestico. Sul posto sono stati inviati due equipaggi del Radiomobile. Una volta arrivati all’abitazione, i militari hanno raccolto i primi elementi e accertato che il giovane, un 23enne marocchino residente in città, si era già allontanato a piedi con la bambina di quattro mesi. Il giovane è stato rintracciato poco dopo nelle immediate vicinanze di casa, mentre spingeva il passeggino e si è mostrato fin da subito agitato, nervoso e aggressivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Furibondo dopo una lite si allontana con la figlia neonata, poi aggredisce i carabinieri: denunciato

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