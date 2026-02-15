Aggredisce poliziotti e clienti di un bar | fermato con il taser
Mercoledì a Intra, un uomo ha aggredito clienti di un bar e gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo, usando un taser per bloccarlo. La chiamata al 112 aveva segnalato un individuo violento che infastidiva il personale e i clienti del locale, spingendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente.
Aggredisce i clienti di un locale e i poliziotti, che lo bloccano con il taser. É successo mercoledì a Intra, dove la polizia è intervenuta in un locale dopo la segnalazione al 112 di un uomo aggressivo che stava importunando personale e clienti. All’arrivo degli agenti della squadra volanti della questura di Verbania, nel bar sono stati trovati diversi oggetti rotti, che l’uomo avrebbe lanciato contro i presenti. Il 40enne, di origine dominicana, si è avvicinato alla pattuglia con una bottiglia di birra in mano, minacciando gli operatori, per poi rientrare nel locale e colpire con pugni e schiaffi due persone.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Una scena violenta si è svolta nel cuore di Brescia, dove un uomo armato di bastone ha dato di matto.
Un uomo di 40 anni, originario della Repubblica Dominicana, ha causato scompiglio in un locale di Verbania, molestando gli avventori e reagendo violentemente agli agenti intervenuti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
