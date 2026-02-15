Aggredisce poliziotti e clienti di un bar | fermato con il taser

Mercoledì a Intra, un uomo ha aggredito clienti di un bar e gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo, usando un taser per bloccarlo. La chiamata al 112 aveva segnalato un individuo violento che infastidiva il personale e i clienti del locale, spingendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente.

Aggredisce i clienti di un locale e i poliziotti, che lo bloccano con il taser. É successo mercoledì a Intra, dove la polizia è intervenuta in un locale dopo la segnalazione al 112 di un uomo aggressivo che stava importunando personale e clienti. All’arrivo degli agenti della squadra volanti della questura di Verbania, nel bar sono stati trovati diversi oggetti rotti, che l’uomo avrebbe lanciato contro i presenti. Il 40enne, di origine dominicana, si è avvicinato alla pattuglia con una bottiglia di birra in mano, minacciando gli operatori, per poi rientrare nel locale e colpire con pugni e schiaffi due persone.🔗 Leggi su Novaratoday.it

