Danzando in volo sull’oro Le atlete di Luce Academy ai campionati nazionali

Le atlete di massa, della Luce Academy, si preparano ai campionati nazionali di danza aerea. Dopo aver vinto la fase interregionale ad Arezzo, hanno ottenuto l’accesso diretto alla competizione che si terrà a Cervia, dimostrando di essere tra le migliori in Italia.

Le atlete apuane di danza aerea della Luce Academy di Massa hanno ottenuto l’accesso diretto ai Campionati nazionali del Csen (ente di promozione sportiva), che si terranno prossimanente a Cervia, vincendo ad Arezzo la fase interregionale. Un altro risultato di prestigio per le ragazze della Luce Academy diretta da Ramona Lanzillotta dopo il grande successo già ottenuto a livello internazionale. Ben quattro le medaglie d’oro conquistate ad Arezzo in diverse categorie. Si sono imposte, infatti, Vittoria Pedicone (tessuti avanzato), Sofia Alvarez Ortiz (cerchio novice), Irene Angelotti (tessuto intermedio) e Linda Aliboni, di soli 9 anni (tessuti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

