Lista stupri ne spunta una anche al liceo Farnesina di Roma FdI | Degrado allarmante

Un nuovo caso di una lista con nomi di presunte vittime di stupro è stato scoperto in un liceo di Roma. La scoperta ha suscitato reazioni da parte di un partito politico, che ha definito la situazione come un esempio di degrado. La lista è stata trovata in un ambiente scolastico e riguarda studenti e studentesse dell’istituto. La scuola ha avviato le procedure di verifica e ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Ennesimo agghiacciante ritrovamento di una Lista stupri in un liceo della Capitale. Dopo il precedente del liceo Giulio Cesare, un caso fotocopia è stato denunciato al Liceo Farnesina «La notizia del ritrovamento, su un tablet presente nel Liceo Farnesina, di una presunta ‘Lista stupri’ “ci ha profondamente colpiti e addolorati – scrive sul sito dell’istituto il dirigente scolastico, Flavio Di Silvestre – Al di là degli sviluppi che le autorità competenti accerteranno, un fatto del genere rappresenterebbe un atto di violenza gravissimo, totalmente incompatibile con i valori educativi, civili e umani che la nostra scuola promuove ogni giorno». Il dirigente scolastico del liceo Farnesina: la scuola collaborerà con gli inquirenti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lista stupri, ne spunta una anche al liceo Farnesina di Roma. FdI: “Degrado allarmante” Notizie correlate Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova "lista... Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa”Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “Lista stupri”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, spunta una nuova lista stupri: ?scoperti tre nomi di ragazze su di un tablet al liceo Farnesina; Lista stupri al liceo Farnesina, il preside: Siamo addolorati, collaboreremo alle indagini; Ore 18 del 18 aprile. Roma choc: all’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupriSpunta una lista stupri su un tablet in uso agli studenti del liceo Farnesina di Roma nord: sopra i nomi di tre ragazze, tutte minorenni. Secondo quanto ricostruito finora e riportato da La Repubbli ... radiocolonna.it Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Roma. Villa Farnesina. Ai piedi del colle Gianicolo sorge questa bellissima residenza cinquecentesca, fatta erigere dal facoltoso banchiere Agostino Chigi come propria ‘’villa di delizie’’. Ed è per questo che all’inizio si chiamava Villa Chigi; poi quando passò facebook