Lista stupri al liceo Farnesina di Roma | una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festa

A Roma, al liceo Farnesina, si sono diffuse nuove liste contenenti nomi di studenti coinvolti in accuse di stupro. Tra le persone segnalate, una ragazza che già in passato aveva presentato denuncia per abusi avvenuti durante una festa di Natale. La scoperta ha suscitato attenzione tra studenti e genitori, mentre le autorità stanno verificando le informazioni e avviando eventuali indagini.

Un'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova "lista stupri" su un tablet del liceo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Al liceo A. Volta di Francavilla al Mare si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienzaIl collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta' di Francavilla al Mare per il quarto anno consecutivo ha proposto di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri; Liceo Farnesina, nuova lista stupri: ma una ragazza ha denunciato una violenza a una festa di Natale. Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova lista stupri ... fanpage.it Nuova lista stupri in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festaUn elenco con tre nomi è apparso su un tablet della scuola del liceo Farnesina. Una studentessa minorenne ha riferito ai compagni di aver subito un abuso durante le vacanze di Natale ... romatoday.it 5. La Loggia di Galatea La Villa Farnesina, Roma Il suo nome prende dalla ninfa affrescata da Raffaello, 1511-1512. Gli autori degli altri affreschi sono Sebastiano del Piombo e Badassarre Peruzzi, del Piombo- le scene mitologiche nelle 9 lunette, il Polifemo facebook