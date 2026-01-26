Il torneo della polisportiva le sieci Noferi conquista il Memorial Daniele Pistoia Finale spettacolare contro l’amico Braccini

Tommaso Noferi si è aggiudicato la quinta edizione del Memorial Daniele Pistoia, torneo organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. La finale, disputata contro l’amico Braccini, si è conclusa con un risultato avvincente. L’evento rappresenta un momento importante per il movimento sportivo locale, valorizzando l’impegno e la passione dei partecipanti.

Tommaso Noferi conquista la 5ª edizione del ' Memorial Daniele Pistoia ', organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. Noferi 2.7 ha superato in finale il bravissimo Lorenzo Braccini 3.1, con il punteggio di 63 06 107. Una finale spettacolare, che ha opposto due amici, visto che entrambi fanno parte del Circolo Tennis Fiesole. "Il torneo nasce dal desiderio di ricordare Daniele Pistoia - afferma il presidente della Polisportiva Sieci, Daniele Donnini - uno dei fondatori della sezione tennis. Da evidenziare la sua passione per lo sport, i valori dell'amicizia e il senso di appartenenza che Daniele trasmetteva.

