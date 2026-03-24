A centinaia in piazza per festeggiare il No E ora Lepore guarda alla prossima sfida elettorale

Nel day after del referendumon il sindaco tira le somme e avverte: "Non commettiamo l’errore di dare per scontati i voti del No. Spetta ora all’opposizione sapere parlare al Paese e costruire un’alternativa credibile" A centinaia in piazza Nettuno ieri a Bologna per festeggiare la stroncatura della riforma Nordio. Un giubilo che ha per sfondo le note di “C'è chi dice no” di Vasco Rossi e “Bella ciao”. Poi le bandiere della Cgil, dello Spi e della Fiom, del Partito democratico, di Coalizione civica. Presnti i vari rappresentanti istituzionali: dal sindaco Matteo Lepore, ai consiglieri comunali di maggioranza, passando per il segretario... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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