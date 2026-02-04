Sardi in emergenza | Todde chiama alla mobilitazione dopo il tradimento del Governo

Alessandra Todde, presidente della Regione, si infuria dopo aver scoperto che il Governo ha deciso di usare le carceri di Badu ‘e Carros, Uta e Bancali solo per i detenuti del 41 bis, senza coinvolgere la Regione. Todde chiede ai sardi di scendere in strada e far sentire la loro voce, perché questa volta non si può più tacere davanti a un “tradimento” così evidente. La protesta è pronta a partire, e la gente si prepara a chiedere spiegazioni e a difendere i propri diritti.

**Il tradimento del Governo, secondo Todde, e il tradimento della Sardegna** Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha lanciato un forte appello alla mobilitazione dei sardi dopo aver scoperto che il governo italiano ha deciso, senza consultare la Regione, di destinare le carceri di Badu 'e Carros, Uta e Bancali a strutture destinate all'uso esclusivo del regime 41 bis. L'annuncio, arrivato poco prima dell'arrivo previsto del nuovo tipo di carcere — i 30 boss a regime 41 bis — è stato accolto con forza dalla presidentessa, che ha espresso la propria indignazione per l'assenza di un dialogo istituzionale.

