L' intelligenza artificiale ieri oggi e domani? | a Spoltore un convegno nel ricordo di Oriana Bovio

"L'Intelligenza artificiale ieri, oggi e.domani?". È il titolo del convegno che si è svolto a Spoltore, promosso dall'Accademia di filosofia delle scienze Umane e dall'Università del Tempo Libero 'Acerbo'. L'iniziativa era stata organizzata da Oriana Bovio, docente del liceo scientifico Da.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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