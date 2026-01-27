Convegno su intelligenza artificiale e futuro
Questo convegno, organizzato dalla sezione pratese di Fidapa, si concentra sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel presente e nel futuro. Un’occasione per approfondire tematiche attuali, condividere conoscenze e riflettere sulle implicazioni di questa tecnologia in continua evoluzione. L’incontro mira a offrire spunti di riflessione per professionisti e appassionati interessati a comprendere meglio il ruolo dell’IA nel nostro domani.
Focus su " L’intelligenza artificiale. Capire il presente per guidare il futuro". E’ il tema dell’incontro-dibattito organizzato dalla sezione pratese di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) che con 10.000 socie su tutto il territorio nazionale sostiene e valorizza le donne, il loro talento e offre formazione e networking per costruire un futuro di parità. L’iniziativa è in programma giovedì 29 gennaio alle 19.30 al Golf club Le Pavoniere (via Traversa il Crocifisso 3050) nell’ambito del tema nazionale 2025-2027 "Le potenzialità delle donne nel terzo millennio: imprenditoria, tecnologia, comunicazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
