Linea Adriatica ancora un passo verso la piena operatività

Le limitazioni per le linee coinvolte dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, sono state ridotte. La frana aveva interrotto i collegamenti tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la linea Adriatica nei giorni scorsi. Con questo passo, si avvicina la riattivazione completa dei servizi sulla tratta interessata. La situazione viene monitorata per verificare il ripristino totale delle operatività.

Si riducono le limitazioni alle linee interessate dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, che, nei giorni scorsi, aveva di fatto reciso i collegamenti tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la direttrice adriatica. Da, oggi, 20 aprile, un altro passo in avanti per i treni che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Aerolinee Siciliane, passo in avanti verso la piena operatività: attivo il sistema di biglietteriaIl general manager Luigi Crispino: "Ottimi risultati nello stress test, che adesso è pronto per le esigenze dell'impresa e dei nostri clienti". Linea Adriatica, riattivata la circolazione ferroviaria verso Pescara dopo gli interventi sulla reteInterventi tecnici e monitoraggi in corsoSul posto sono operativi oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, affiancati dalle imprese incaricate,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frana a Petacciato: Linea Adriatica ancora in tilt. Cancellazioni e ritardi fino al 13 aprile; Linea Adriatica, ancora un passo verso la piena operatività; Frana di Petacciato, ripresa la circolazione: i treni cancellati o modificati sulla linea Adriatica - FoggiaToday; Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia. Frana Petacciato, dal 20 aprile più treni sulla linea adriatica: la ferrovia torna verso la normalitàDopo giorni di disagi sulla Pescara–Bari per la frana di Petacciato, da lunedì 20 aprile Trenitalia potenzia l’offerta. Restano alcune limitazioni sui Frecciarossa fino al weekend, mentre si riducono ... primonumero.it Frana in Molise, caos sulla linea Adriatica: cancellati i Frecciarossa dalla Puglia a MilanoProseguono i disagi sulla linea ferroviaria Adriatica dopo la frana che ha colpito la zona di Petacciato, in provincia di ... immediato.net Il quadro di orari e convogli ferroviari in transito sulla linea adriatica - facebook.com facebook Riaperta dalle 06 la linea ferroviaria Adriatica, chiusa nel tratto Termoli-Montenero di Bisaccia dopo la frana di Petacciato. Trenitalia: 'Circolazione in graduale ripresa'. Fino al completo ripristino possibili ritardi, modifiche o cancellazioni su AV, Intercity, regio x.com