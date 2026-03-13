Aerolinee Siciliane passo in avanti verso la piena operatività | attivo il sistema di biglietteria

Aerolinee Siciliane ha attivato il sistema di biglietteria sul suo sito ufficiale, segnando un passo importante verso la ripresa delle operazioni complete. La compagnia ha reso disponibile il servizio di prenotazione online, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare i biglietti direttamente tramite la piattaforma digitale. Questo cambiamento rappresenta una novità per la società, che si prepara a riprendere le rotte a pieno regime.

Il general manager Luigi Crispino: "Ottimi risultati nello stress test, che adesso è pronto per le esigenze dell'impresa e dei nostri clienti". Il primo volo disponibile è previsto il 31 maggio Aerolinee Siciliane compie un altro passo in avanti verso la piena operatività. Sul sito Aerolinee Siciliane Aerolinee.com (o AerolineeSiciliane.com) da domani, sabato 14 marzo 2026, sarà attivo e funzionante il sistema di biglietteria. Sarà possibile pagare anche con bonifico bancario. Il primo volo disponibile è previsto il 31 maggio. La compagnia aerea si prepara per tempo alla stagione estiva 2026. Al momento sono previsti collegamenti da Palermo e Catania con destinazione Bergamo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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