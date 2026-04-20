L' inchiesta su appalti e corruzione niente aggravante mafiosa per Vetro e Teresi

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di mantenere in carcere Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi, coinvolti in un’indagine sugli appalti pubblici e sospettati di corruzione. Tuttavia, ha escluso l’aggravante mafiosa, respingendo l’istanza della Procura. La decisione riguarda le accuse principali e si basa su valutazioni legali relative alle circostanze del caso. Vetro e Teresi rimangono quindi in custodia, senza l’aggravante contestata.

Restano in carcere ma si esclude l'aggravante mafiosa. Questa la decisione del tribunale del Riesame di Palermo, che ha respinto l’istanza della Procura nei confronti di Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi nell'ambito dell’inchiesta su presunti episodi di corruzione legati agli appalti pubblici. Il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: L'inchiesta su appalt e corruzionei, niente aggravante mafiosa per Vetro e Teresi Mazzette per gli appalti e presunti legami con Cosa nostra: Vetro e Teresi non rispondono al gipSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Palermo Filippo Serio, l'imprenditore Carmelo Vetro e il dirigente regionale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stragi '92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti; Stragi ‘92, Gasparri: Per il pm De Luca l’inchiesta mafia e appalti è stata concausa decisiva; Stragi dal ’92, la procura chiede archiviazione sul filone mafia e appalti; Appalti ‘spezzatino’ per i lavori al tribunale di Genova: chiesto il rinvio a giudizio per 4 imputati. Carmelo Vetro, il doppio volto del potere. La mafia, il boss e la rete massonica in Sicilia - 1Il boss di Favara, prima di muoversi, cerca conferme. Chiede informazioni a un fratello massone di Canicattì, un architetto. Quest’ultimo si attiva subito, contattando una figura femminile con un ... tp24.it Inchiesta su sanità e corruzione, uno dei filoni nasce da SelinunteSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo l'imprenditore Carmelo Vetro e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, arrestati per corruzione aggravata nell'inchiesta su ... rainews.it Anche col vetro sporco Il mio telefono è una bomba facebook Il vice dirigente della Digos della Questura di Roma è stato colpito in pieno da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo organizzato dagli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito. L'uomo è stato poi soccorso dai colleghi e portato via in au x.com