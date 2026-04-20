L' inchiesta su appalt e corruzionei niente aggravante mafiosa per Vetro e Teresi

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di mantenere in carcere Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi, respingendo l’istanza della Procura. La decisione riguarda un’indagine su presunti episodi di corruzione legati a appalti pubblici, ma ha escluso l’aggravante mafiosa nei confronti dei due. La vicenda si inserisce in un’inchiesta più ampia che coinvolge vari soggetti e attività nel settore degli appalti pubblici.

Restano in carcere ma si esclude l'aggravante mafiosa. Questa la decisione del tribunale del Riesame di Palermo, che ha respinto l’istanza della Procura nei confronti di Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi nell'ambito dell’inchiesta su presunti episodi di corruzione legati agli appalti pubblici. Il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Mondo di Mezzo, uno dei filoni dell'inchiesta esclude l'aggravante mafiosa. Prescritto Buzzi, assolto FisconOltre all'assoluzione con formula piena dell'ex Pd D'Ausilio, i giudici hanno derubricato l'accusa di corruzione e chiuso i procedimenti nei... Bisteccheria con Delmastro, Chiorino e Caroccia: inchiesta a Torino per intestazione fittizia con aggravante mafiosaAdesso anche a Torino si indaga sulla bisteccheria di Roma di cui sono stati soci i vertici di Fratelli d’Italia in Piemonte (Andrea Delmastro Delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stragi '92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti; Stragi ‘92, Gasparri: Per il pm De Luca l’inchiesta mafia e appalti è stata concausa decisiva; Appalti ‘spezzatino’ per i lavori al tribunale di Genova: chiesto il rinvio a giudizio per 4 imputati; Stragi dal ’92, la procura chiede archiviazione sul filone mafia e appalti. Carmelo Vetro, il doppio volto del potere. La mafia, il boss e la rete massonica in Sicilia - 1Il boss di Favara, prima di muoversi, cerca conferme. Chiede informazioni a un fratello massone di Canicattì, un architetto. Quest’ultimo si attiva subito, contattando una figura femminile con un ... tp24.it Vetro e l'asse Agrigento - Castelvetrano. La massoneria come ponte tra territori e potereIeri abbiamo raccontato su Tp24 delle indagini che riguardano Carmelo Vetro, imprenditore della provincia di Agrigento, i ... tp24.it Anche col vetro sporco Il mio telefono è una bomba facebook Il vice dirigente della Digos della Questura di Roma è stato colpito in pieno da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo organizzato dagli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito. L'uomo è stato poi soccorso dai colleghi e portato via in au x.com