Mazzette per gli appalti e presunti legami con Cosa nostra | Vetro e Teresi non rispondono al gip

L'imprenditore Carmelo Vetro e il dirigente regionale Giancarlo Teresi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo durante un'udienza. Sono coinvolti in un'indagine che riguarda presunte tangenti per gli appalti pubblici e possibili legami con Cosa Nostra. Entrambi sono stati arrestati nell'ambito di questa operazione.

