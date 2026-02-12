Mondo di Mezzo uno dei filoni dell' inchiesta esclude l' aggravante mafiosa Prescritto Buzzi assolto Fiscon

Nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, i giudici di Roma hanno stabilito che non c’era l’aggravante mafiosa. Buzzi è stato prescritto, mentre Fiscon è stato assolto. La sentenza ha anche riqualificato l’accusa di corruzione, passando da corruzione propria a corruzione per la messa a disposizione. La decisione cambia notevolmente il quadro delle accuse e le possibili pene.

Oltre all'assoluzione con formula piena dell'ex Pd D'Ausilio, i giudici hanno derubricato l'accusa di corruzione e chiuso i procedimenti nei confronti dell'ex ras delle cooperative e dell'ex dg Ama Non c'era l'aggravante mafiosa. Nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta “Mondo di Mezzo”, la decisione è stata presa dai giudici della prima sezione del tribunale di Roma, che contestualmente hanno riqualificato l'accusa di corruzione propria in “corruzione per la messa a disposizione della funzione”. Inoltre, è sopraggiunto il non doversi a procedere per intervenuta prescrizione per Salvatore Buzzi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Mondo di Mezzo

La prescrizione ha salvato Salvatore Buzzi in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di Mezzo.

La sentenza sulla maxi inchiesta ‘Mondo di Mezzo’ ha portato due risultati diversi.

Ultime notizie su Mondo di Mezzo

