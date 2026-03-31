A Torino è stata aperta un'inchiesta riguardante una bisteccheria di Roma, di cui sono stati soci alcuni esponenti di Fratelli d’Italia in Piemonte, tra cui un ex sottosegretario, un'ex vicepresidente della regione, un ex assessore e un altro esponente politico. L'indagine riguarda un'ipotesi di intestazione fittizia con aggravante mafiosa. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali comportamenti illeciti.

Adesso anche a Torino si indaga sulla bisteccheria di Roma di cui sono stati soci i vertici di Fratelli d’Italia in Piemonte (Andrea Delmastro Delle Vedove ex sottosegretario, Elena Chiorino ex vicepresidente del Piemonte, Cristiano Franceschini ex assessore a Biella, Davide Eugenio Zappalà attuale consigliere regionale), la fedelissima del partito Donatella Pelle e Miriam Caroccia, figlia 18enne del mafioso Mauro, prestanome del clan Senese. La direzione distrettuale antimafia ha aperto un fascicolo, ipotizzando il reato di intestazione fittizia con aggravante mafiosa. Al momento, non risultano indagati.Questa inchiesta è parallela a quella già avviata a Roma, dove Caroccia padre e figlia sono indagati per intestazione fittizia e riciclaggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Bisteccheria con Delmastro, Chiorino e Caroccia: inchiesta a Torino per intestazione fittizia con aggravante mafiosa

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