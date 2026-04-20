L’incanto della musica al Collegio Alberoni per il quarto centenario vincenziano

Alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni si svolge un evento musicale che fa parte delle celebrazioni per il quarto centenario della fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli. La manifestazione si inserisce nelle iniziative ufficiali dedicate a questa ricorrenza, coinvolgendo un pubblico interessato alla storia e alla cultura legate alla città di Piacenza. L’evento presenta un programma musicale di rilievo, che anima l’ambiente storico del collegio.

Alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni arriva la grande musica ad animare le celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli, istituzione così profondamente legata alla città di Piacenza.Fu infatti il cardinale Giulio Alberoni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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