Lavori stradali in città | modifiche alla sosta e alla circolazione

Da lunedì 9 febbraio, Arezzo avvia una serie di lavori in strada. Le modifiche alla circolazione e alla sosta saranno visibili fin da subito, con alcune vie chiuse o limitate nel traffico. I residenti e i pendolari devono prepararsi a possibili disagi e a cambiare percorso. Il Comune ha già avvisato le autorità competenti e invita tutti a rispettare le nuove indicazioni per evitare problemi.

Il Comune di Arezzo annuncia una nuova serie di lavori stradali in città a partire da lunedì 9 febbraio. Prosegue innanzitutto la riqualificazione dell'area parcheggio tra via Bernardo Rossellino e la Casa dell'energiavia Leone Leoni: fino a domenica 19 aprile, 24 ore su 24, è prevista la sua.

