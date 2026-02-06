Lavori stradali in città | modifiche alla sosta e alla circolazione

Da arezzonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 9 febbraio, Arezzo avvia una serie di lavori in strada. Le modifiche alla circolazione e alla sosta saranno visibili fin da subito, con alcune vie chiuse o limitate nel traffico. I residenti e i pendolari devono prepararsi a possibili disagi e a cambiare percorso. Il Comune ha già avvisato le autorità competenti e invita tutti a rispettare le nuove indicazioni per evitare problemi.

Il Comune di Arezzo annuncia una nuova serie di lavori stradali in città a partire da lunedì 9 febbraio. Prosegue innanzitutto la riqualificazione dell’area parcheggio tra via Bernardo Rossellino e la Casa dell’energiavia Leone Leoni: fino a domenica 19 aprile, 24 ore su 24, è prevista la sua.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Lavori Stradali

Settimana di lavori stradali, modifiche alla sosta e alla circolazione

A partire da lunedì 26 gennaio 2026 e fino al 29 gennaio, si svolgeranno lavori stradali lungo la strada che costeggia l’argine del canale maestro della Chiana, tra Ponte alla Nave e il civico 32 di Ponte a Chiani.

Città del Natale e cantieri stradali: tutte le modifiche a sosta e circolazione nelle prossime settimane

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

TRAM: LAVORI ANCHE DI NOTTE, RIAPERTURE E NUOVE MODIFICHE ALLA VIABILITA' | 19/08/2025

Video TRAM: LAVORI ANCHE DI NOTTE, RIAPERTURE E NUOVE MODIFICHE ALLA VIABILITA' | 19/08/2025

Ultime notizie su Lavori Stradali

Argomenti discussi: Cantieri in città dal 30 gennaio al 5 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Dispositivi viabilità per cantieri e manifestazioni in città; Continuano i lavori stradali in città e periferia; Caos lavori stradali nel Municipio II, residenti e commercianti: Siamo stanchi di essere invisibili.

lavori stradali in cittàRaffica di chiusure stradali: ecco dove e quando cambiano traffico e percorsi in cittàDa oggi, giovedì 5 febbraio, al 13 stop temporanei in numerose vie per lavori edili, asfalti, allacci gas e traslochi. Interessate Arcella, centro e quartieri residenziali ... padovaoggi.it

lavori stradali in cittàJesi Lavori in corso su sei opere pubbliche per 21,8 milioni di euroSopralluogo dell'assessora Valeria Melappioni per un monitoraggio dello stato di avanzamento a ex Cascamificio, complesso di San Martino, Polo infanzia, Casa di Riposo, scuola Federico II, mensa scuol ... qdmnotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.