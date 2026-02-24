Modifiche alla sosta e alla circolazione Cosa cambia in città

Il Comune ha deciso di modificare temporaneamente la circolazione in via Lorentino d’Arezzo per lavori di manutenzione. Dalle 8:00 alle 17:00 di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, i veicoli non potranno parcheggiare né transitare tra i civici 3 e 9. Durante queste giornate, sarà attivo il senso unico alternato gestito da semaforo o movieri, e i divieti di sosta saranno in vigore in orari specifici. La strada resterà interessata da queste restrizioni per tutta la durata dei lavori.

Sempre da mercoledì 25 febbraio in orario 8:30 - 17:30, divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e restringimento di carreggiata fino a venerdì 13 marzo in via Tommaso Edison dal civico 41 al civico 432 e fino a giovedì 19 marzo in via del Gavardello dall'intersezione con via Setteponti a quella con via del Fosso. In entrambi i casi saranno interdetti ai pedoni i marciapiedi adiacenti alle zone interessate dai lavori.