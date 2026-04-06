Ascoli esplode a Pasqua | tra record turistici e boom della Scuccetta

Durante il fine settimana pasquale del 2026, il centro di Ascoli ha visto un afflusso di visitatori senza precedenti, con numeri record per le attività culturali e un forte incremento di partecipanti alla tradizionale 36ª edizione del torneo della Scuccetta. La città si è riempita di turisti e appassionati, che hanno contribuito a un weekend di grande fermento e vivacità.

Il capoluogo piceno ha registrato un afflusso eccezionale di visitatori durante il weekend pasquale del 2026, tra record per le attività culturali e il successo della 36ª edizione del torneo della Scuccetta. Migliaia di persone hanno invaso le strade di Ascoli per celebrare Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, determinando una situazione di sold out per le strutture ricettive. Il clima favorevole ha spinto i turisti a esplorare l’area urbana, saturando la capacità di bed and breakfast, locali di ristorazione e spazi espositivi. L’attrattiva della città delle Cento Torri ha richiamato un pubblico variegato. Dall’interno della Penisola sono arrivati flussi consistenti da Sicilia, Lazio, Veneto e Lombardia, mentre il mercato internazionale è stato trainato da gruppi anglofoni, in particolare cittadini americani e inglesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli esplode a Pasqua: tra record turistici e boom della Scuccetta Fiumicino esplode a Pasqua: 900mila passeggeri e numeri recordL’aeroporto di Fiumicino registra un picco di traffico superiore ai 900mila passeggeri tra il 2 e il 7 aprile 2026, a causa degli spostamenti legati... Ascoli, Carnevale 2026: record di iscritti, 132 gruppi in gara tra satira, attualità e tradizioni locali.Ascoli Piceno si prepara al Carnevale più affollato di sempre: 132 gruppi in lizza per il titolo Il Carnevale di Ascoli Piceno è pronto a vivere...