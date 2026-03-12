La quarta ondata di granchio blu ha raggiunto in anticipo la sacca di Goro, causando un incremento significativo delle catture. Questa situazione ha portato il Copego a esplorare nuove opportunità di mercato negli Stati Uniti, in particolare in California e Boston. La presenza del crostaceo si è manifestata con quantità superiore rispetto alle stagioni precedenti, modificando le dinamiche di pesca locali.

La quarta ondata del granchio blu ha colpito la sacca di Goro con un anticipo record, spingendo il Copego verso nuovi sbocchi commerciali in California e Boston. Mentre le donne lavorano senza sosta nelle strutture locali, i ricercatori dell’Università di Ferrara confermano che l’invasione è iniziata già a febbraio a causa delle temperature anomale. L’evento si colloca nel contesto di una crisi climatica che sta alterando i cicli naturali, trasformando un parassita marino in una risorsa economica per la comunità pescatrice ferrarese. L’anticipo climatico e la biologia dell’invasore. Le condizioni meteorologiche estreme hanno innescato un risveglio precoce della specie aliena, portando alla luce minuscoli esemplari già nella metà di febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

