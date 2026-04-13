La Lombardia ha la testa nel Cosmo Paolo Cerbolini | Siamo un’eccellenza l’export vola

La Lombardia si distingue nel settore aerospaziale, con un export in crescita che coinvolge aziende e istituzioni della regione. Paolo Cerbolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster, ha sottolineato come il settore stia espandendo le proprie frontiere, sia nello spazio atmosferico che oltre. La regione viene riconosciuta come un’eccellenza nel settore, con una forte presenza sui mercati internazionali.

Varese – “L’aerospaziale lombardo sta varcando tutte le frontiere”. Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster per il triennio 2025-2027, le sintetizza in due grandi mondi: “atmosfera” e “oltre”. Aeronautica e spazio. “Se c’è una regione in grado di fornire competenze, ricerca, sviluppo e produzione, questa è la Lombardia ”, assicura Cerabolini. Nel 2025 l’industria aerospaziale lombarda ha esportato beni per quasi 2,9 miliardi: +50% rispetto all’anno precedente (Fonte: Centro studi Confindustria Varese). Stati Uniti (516 milioni), Regno Unito (305,5), Polonia (275,6), Arabia Saudita (154,1) e Norvegia (139,7) sono i mercati principali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lombardia ha la testa nel Cosmo, Paolo Cerbolini: “Siamo un’eccellenza, l’export vola” Nel 2025 l’export italiano vola. Urso: “Mai così forti. Siamo 4° nel ranking mondiale”Esulta il Ministro delle Imprese per l'eclatante crescita delle esportazioni nel 2025 (+4,9). Eccellenza: la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista. Urbania si interroga, Urbino esulta, K Sport vola altoIn Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne).