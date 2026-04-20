Il Paris Saint-Germain ha perso contro il Lione, una sconfitta che giunge dopo le fatiche di coppa e che permette al Lens di ridurre a un punto lo svantaggio in classifica. La partita si è conclusa con il risultato negativo per il club parigino, mentre il Lens approfitta della situazione per riavvicinarsi alle prime posizioni. La classifica si è così modificata, con alcune squadre che rimescolano le proprie posizioni in zona europea.

Parigi (Francia) 20 aprile 2026 - Il Psg accusa le fatiche di coppa e cade contro il Lione, riaprendo lo spiraglio per il Lens. I sangue e oro infatti vincono con una clamorosa rimonta la sfida contro il Tolosa e tornano a -1 in classifica. Anche alle loro spalle si intensifica la lotta per la Champions League e le squadre protagoniste restano compatissime, per la precisione in quattro punti le cinque candidate in corsa tra loro per i due posti rimanneti. L'esito delle partite del weekend. Il weekend calcistico in Francia si apre con i fuochi d'artificio, quelli di golore giallo e rosso del Lens. La prima inseguitrice del Psg vince la sua sfida contro il Tolosa nel recupero e tiene vivissima la lotta per il titolo di Ligue 1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg ko contro il Lione, il Lens torna a -1, rimescolate le carte in zona Europa

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