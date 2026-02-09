Ligue 1 | Manita del Psg al Marsiglia il Lens resta però in scia dei parigini Lione terzo

Il Paris Saint-Germain si impone con un netto 5-0 sul Marsiglia e mantiene la testa della classifica in Ligue 1. La squadra di Tuchel ha mostrato una superiorità evidente, lasciando pochi spazi agli avversari. Il Lens, comunque, resta a breve distanza, mentre il Lione si conferma terzo in graduatoria. La lotta per il titolo si infiamma, e il Psg sembra deciso a non mollare la presa.

Parigi (Francia) 9 febbraio 2026 - Il Psg manda un chiaro segnale a tutta la Ligue 1: il trono è loro e sono pronti a reclamarlo ancora una volta. I parigini demoliscono il Marsiglia in questa ventunesima giornata di campionato francese e mettono in guardia tutte le potenziali contendenti al titolo. Il Lens però è ancora lì e tiene alta la pressione a -2 in classifica, mentre il Lione sale al terzo posto in solitario dopo aver centrato la loro dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. L'esito delle partite del weekend. Non è stato il weekend di calcio francese più entusiasmante della stagione, appena 16 gol in nove partite, di cui un terzo tutte nella stessa sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Paris Saint-Germain si conferma in vetta alla classifica della Ligue 1 dopo la vittoria di ieri.

Nella stagione di Ligue 1, il Lens continua la sua marcia vincente, consolidando la vetta della classifica.

Ligue 1: PSG wins 5-0 at Marseille, but Lens stays close behind, Lyon third.The Parisians demolished De Zerbi's Marseille and confirmed their lead, but Lens remained two points behind. Fonseca's Lyon climbed to third place. sport.quotidiano.net

Finisce la lunga serie di vittorie del Lens nella giornata 19 di Ligue 1, il PSG si riprende la vetta. Crolla il Lille, 'manita' del Lione. facebook