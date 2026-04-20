Una studentessa di un liceo ha segnalato alla madre di aver subito una violenza durante una festa di fine anno. Questa denuncia ha portato alla presentazione di un esposto alla Procura dei Minori, che ha avviato un’indagine. Nel frattempo, circolano online liste di nomi e chat contenenti commenti sessisti riguardanti alcuni studenti e studenti. La scuola si trova ora sotto scrutinio a causa di questi fatti.

Una studentessa del Liceo Farnesina ha innescato un’indagine della Procura dei Minori dopo aver riferito alla propria madre di aver subito una violenza durante una festa avvenuta dopo il Capodanno. Il caso, che ha scosso l’istituto, si è intrecciato con la scoperta di contenuti digitali degradanti e di un elenco di nomi su un dispositivo elettronico scolastico. Dall’episodio privato alla scoperta del tablet con i nomi delle vittime. La vicenda giudiziaria ha preso il via quando la madre della giovane vittima ha riportato la confessione della figlia riguardo ai fatti accaduti durante i festeggiamenti di inizio anno. Le verifiche condotte dagli inquirenti hanno portato a un elemento materiale estremamente delicato: un tablet appartenente alla scuola su cui era stata registrata una lista contenente tre nomi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo sotto indagine: lista di nomi e chat sessiste scuotono la scuola

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