Liceo Farnesina tra chat sessiste e lista stupri | indagini e allarme tra gli studenti

Al liceo Farnesina sono in corso indagini dopo aver scoperto chat contenenti commenti sessisti e accuse di una presunta “lista stupri”. La vicenda coinvolge studenti e solleva preoccupazioni sulla presenza di comportamenti violenti e discriminatori tra i giovani. Le autorità stanno analizzando i messaggi condivisi online e le dinamiche tra gli studenti, mentre si attendono sviluppi nelle verifiche in corso.

Una vicenda che intreccia violenza raccontata, contenuti sessisti e dinamiche digitali tra adolescenti. Al centro c’è il Liceo Farnesina, dove un’indagine della procura dei minori è partita dalla testimonianza di una studentessa. A raccontare tutto è stata la madre: la ragazza, dopo Capodanno, avrebbe confidato di aver subito una violenza durante una festa. Da quel momento è scattato un percorso che ha coinvolto la scuola e poi la magistratura. La “lista stupri” su un tablet A distanza di mesi, gli accertamenti hanno portato alla scoperta di una cosiddetta “lista stupri”, trovata su uno dei tablet dell’istituto. Un elenco di tre nomi che ora è al centro degli approfondimenti degli investigatori.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Liceo Farnesina, tra chat sessiste e “lista stupri”: indagini e allarme tra gli studenti Notizie correlate Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova "lista... Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa”Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “Lista stupri”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Liceo Farnesina, non solo lista: spunta una chat sessista; Liceo Farnesina, nuova lista stupri: ma una ragazza ha denunciato una violenza a una festa di Natale; Liceo Farnesina, non solo la lista stupri: spunta anche la chat sessista con sticker osceni; Nuova lista stupri in un liceo di Roma: tre vittime. Una di loro avrebbe subito una violenza a una festa. Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Roma, il caso della nuova lista stupri in un liceo: la procura indaga. Il preside: CollaboreremoIl preside Flavio Di Silvestre: Rimango personalmente a disposizione delle studentesse e degli studenti. La scuola resta un luogo di ascolto ... romatoday.it Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la storia del tablet del liceo Farnesina di Roma nel quale è stata trovata una “presunta lista stupri”. L’obiettivo è individuare l’autore della memoria nella quale sono stati riportati i nomi di tre ragazze - facebook.com facebook Liceo Farnesina, non solo la lista stupri: spunta anche la chat sessista con sticker osceni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com