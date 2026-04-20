Libia tra gas e fondo sovrano | il fronte cruciale dimenticato dall’Italia

In un momento in cui i riflettori globali sono puntati sulla crisi in Iran e sui conflitti in Libano, l’Italia presta poca attenzione a un fronte altrettanto strategico e trascurato: la Libia. La questione riguarda le risorse energetiche e il fondo sovrano del paese nordafricano, elementi fondamentali per gli interessi italiani e europei. Tuttavia, questa problematica rimane ai margini dell’attenzione pubblica e politica, nonostante la sua importanza crescente.

Mentre l’attenzione mondiale è concentrata sulla guerra in Iran e la sua appendice in Libano, c’è un altro fronte che per l’ Italia è altrettanto importante, anzi sempre più cruciale, anche se dimenticato per ignavia: la Libia. I nuovi giacimenti sono un’opportunità energetica per l’Italia. Il 16 marzo l’ Eni ha annunciato la scoperta di giganteschi giacimenti di gas al largo delle coste libiche, complessivamente stimati in oltre 28 miliardi di metri cubi. La vicinanza alle esistenti strutture estrattive di Bahr Essalam, il maggiore campo offshore del Paese, in attività dal 2005, consentirebbe lo sfruttamento in tempi record. Ciò fornirebbe...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Libia tra gas e fondo sovrano: il fronte cruciale dimenticato dall’Italia Notizie correlate Sicurezza e gas, ecco la doppia partita dell’Italia in LibiaLa visita del ministro dell’Interno italiano a Tripoli–Bengasi in pochi giorni non è un dettaglio di protocollo, ma un messaggio politico preciso. Petrolio e gas in Libia a Ghadames, così il Nord Africa diventa sempre più riccoNuova scoperta di petrolio e gas in Libia, nel bacino di Ghadames, una delle aree energetiche più rilevanti del Paese. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Libi: petrolio ai massimi ma la stabilità è lontana; Libia, storico accordo su un bilancio unificato da oltre 30 miliardi di dollari: i numeri e le criticità. Libia tra gas e fondo sovrano: il fronte cruciale dimenticato dall’ItaliaMentre tutti sono concentrati sull'Iran, la partita sulla Libia viene snobbata. Eppure per l'Italia dovrebbe essere ... lettera43.it Libia, il Mediterraneo e la guerra nell’ombra. Gli interessi italiani secondo CarusoLa presenza russa in Libia non è recente. Fin dal 2015, Mosca ha adottato un approccio sistematico alla destabilizzazione del paese nordafricano, sostenendo Khalifa Haftar e il suo Esercito nazionale ... formiche.net Hanno deciso di bloccare il rinnovo automatico del memorandum con Israele, mantengono il memorandum con la Libia nonostante le efferate violazioni dei diritti umani. Fa bene @nelloscavo nel rilevare il doppio standard. #CTCF x.com Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2015, più di mille persone persero la vita nel Mediterraneo centrale, tra la Libia e l’Italia. Solo 28 sopravvissero. Si trattò del più grave naufragio mai registrato nel Mediterraneo. Il barcone, gravemente sovraffollat - facebook.com facebook