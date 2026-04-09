Una nuova scoperta di petrolio e gas è stata annunciata nel bacino di Ghadames, una delle zone più importanti dal punto di vista energetico in Libia. Questa regione, situata nel Nord Africa, continua a essere al centro di attività esplorative che aumentano le riserve di risorse fossili nel Paese. La scoperta riguarda quantità significative di idrocarburi, confermando l’interesse internazionale per questa area.

Nuova scoperta di petrolio e gas in Libia, nel bacino di Ghadames, una delle aree energetiche più rilevanti del Paese. Ad annunciarla è stata la National Oil Corporation (NOC) libica insieme al gruppo statale algerino Sonatrach, attraverso la controllata Sipex, operatore del blocco contrattuale 9596 nel sud-ovest della Libia. La scoperta è arrivata con la perforazione del pozzo esplorativo A1-6902, situato a circa 70 chilometri dal giacimento di Wafa, snodo storico della produzione energetica della Libia occidentale. Secondo la NOC, il pozzo è stato completato a una profondità finale di 8.440 piedi e ha registrato una produzione giornaliera di circa 13 milioni di piedi cubi di gas e 327 barili di condensati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio e gas in Libia a Ghadames, così il Nord Africa diventa sempre più ricco

Petrolio e gas a Ghadames in Libia, la scoperta di Sonatrach riapre la partita energeticaNuova scoperta di petrolio e gas in Libia, nel bacino di Ghadames, una delle aree energetiche più rilevanti del Paese.

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