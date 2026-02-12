Sicurezza e gas ecco la doppia partita dell’Italia in Libia

Il ministro dell’Interno italiano ha fatto tappa in Libia, visitando Tripoli e Bengasi nel giro di pochi giorni. La sua presenza non è solo un gesto di cortesia, ma un messaggio chiaro sulla priorità di rafforzare la collaborazione tra i due paesi su sicurezza e gas. La visita vuole sottolineare l’importanza di trovare soluzioni condivise, soprattutto in un momento in cui la stabilità nel Mediterraneo è più che mai cruciale.

La visita del ministro dell’Interno italiano a Tripoli–Bengasi in pochi giorni non è un dettaglio di protocollo, ma un messaggio politico preciso. Matteo Piantedosi, reduce dalla sua sesta missione nella capitale libica dall’inizio del mandato, ha scelto di chiudere il giro a Bengasi con Khalifa Haftar, consolidando di fatto una strategia di “interlocuzione parallela” con entrambe le architetture di potere libiche: il Governo di unità nazionale (Gun) di Dabaiba a ovest e il blocco LnaParlamento di Tobruk a est. Questa doppia pista arriva dopo una fase non lineare nei rapporti con la Cirenaica: nel luglio 2025 una delegazione Ue, di cui Piantedosi faceva parte, era stata respinta all’arrivo a Bengasi, in un episodio interpretato da diverse fonti come un “ricatto politico” di Haftar per riaffermare la propria centralità e imporre il riconoscimento del governo parallelo di Osama Hammad. 🔗 Leggi su Formiche.net

