Il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito ha pubblicato una lista di Paesi a rischio per i viaggi, includendo Cipro, Turchia e alcuni Paesi arabi. La Grecia è stata anch'essa oggetto di attenzione in relazione a specifici avvisi di sicurezza. La comunicazione evidenzia aree di potenziale pericolo oltre alle zone di conflitto più note, come quelle in Iran.

Non solo le zone "caldissime" del conflitto in Iran. In un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente, il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito ha pubblicato un aggiornamento significativo delle proprie raccomandazioni di viaggio per i cittadini britannici. Le nuove linee guida estendono le avvertenze non solo ai paesi tradizionalmente più a rischio ma anche ad alcuni paesi del Mediterraneo orientale come Cipro, Turchia e Grecia, a causa della possibile ricaduta della crisi regionale sull’Europa meridionale. Conflitto in espansione e rischi per i viaggi La decisione del Foreign Office arriva in seguito alle tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Israele, che hanno portato ad attacchi missilistici, chiusure di spazi aerei e un clima di incertezza diffusa per chi viaggia o vive all’estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Viaggi, quali sono i Paesi a rischio? Cipro e Turchia (oltre i Paesi arabi) e il caso della Grecia

Leggi anche: Non solo Paesi arabi, il Foreign Office modifica le raccomandazioni di viaggio anche per Cipro, Turchia e Grecia

Oltre Gaza: gli accordi miliardari di Israele con Europa e Paesi arabi(Adnkronos) – Di Israele si continua a parlare quasi esclusivamente attraverso il prisma della guerra a Gaza, delle polemiche politiche e delle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viaggi quali sono i Paesi a rischio...

Temi più discussi: Enrico Ducrot (Viaggi dell’Elefante): oltre il comfort, come cambia il turismo d’alta gamma; Attacco all'Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsi; Pasqua, ponti e viaggi: come sfruttare la stagionalità per aumentare le vendite; Referendum giustizia, quali agevolazioni di viaggio per treni aerei.

Viaggi, quali sono i Paesi a rischio? Cipro e Turchia (oltre i Paesi arabi) e il caso della GreciaNon solo le zone caldissime del conflitto in Iran. In un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente, il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del ... ilmessaggero.it

Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran ... fanpage.it

Korea, Maldive, Malesia luoghi dove ogni viaggio diventa un sogno, 3 dimore uniche in cui l'unico desiderio e non svegliarsi mai Ci vediamo questa sera con K Around the world su Marcopolo Travel TV canale 65 del DTT alle 20.30 - facebook.com facebook

I viaggi a Dubai durante tutta la settimana. Le cene con l'ambasciatore (e Tajani non sapeva). I servizi che un po' sapevano e un po' no. Le contraddizioni. Con ordine, punto per punto. Quello che non torna x.com