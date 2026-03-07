Il teatro come spazio di espressione, cultura e libertà, anche dove quest’ultima è momentaneamente sospesa. E’ con grande convinzione che si rinnova il progetto “Teatro Carcere” di Teatro Nucleo, sostenuto dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Ferrara: non solo un laboratorio creativo, ma un’esperienza viva, di trasformazione e capace di restituire voce e futuro. Alla base del percorso, l’arte. Essa si conferma necessaria, come ponte tra l’interno e l’esterno, tra la fragilità umana e il riscatto, tra la persona e la comunità. "Sostenere concretamente questo importante progetto – evidenzia l’assessore alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti – significa investire in percorsi di crescita personale e nel reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Teatro Carcere’: "Crescita e reinserimento"

Catania: il teatro in carcere riabilita e offre speranza ai detenuti. Progetto “Teatro Solidale” in scena a Bicocca.Il Teatro Stabile di Catania ha portato avanti un’iniziativa di forte impatto sociale e culturale all’interno degli istituti penitenziari di Catania...

Leggi anche: Lavoro e carcere, accordo per favorire il reinserimento dei detenuti

Tutto quello che riguarda Teatro Carcere.

Temi più discussi: Progetto ’Teatro Carcere’: Crescita e reinserimento; 'Teatro Carcere', si rinnova il progetto rivolto ai detenuti tra spazio di espressione, cultura e libertà; A Monza il carcere diventa un teatro: le date e gli spettacoli; Le Donne del Muro Alto al Santa Chiara Lab con Ramona e Giulietta.

Si apre il sipario sulla Casa Circondariale di Ferrara con il Teatro CarcereDove sei: Homepage > Lista notizie > Si apre il sipario sulla Casa Circondariale di Ferrara con il Teatro Carcere ... cronacacomune.it

Teatro e reinserimento sociale: ad Alessandria la tappa italiana del progetto europeo LESEALESSANDRIA - Alessandria ha ospitato il 2 e 3 marzo una delle tappe del progetto europeo LESE – Learning and Participation through Socially Engaged ... radiogold.it

lo spettacolo FIN CHE LA BARCA VA al Teatro Milanollo di Savigliano | Domenica 15 marzo ore 21 "Perché è importante portare il teatro in carcere Per umanizzare la pena e poter dire che dentro ogni essere umano c’è possibilità di bene e di bellezza. F - facebook.com facebook